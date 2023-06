Qu’ils soient courts ou longs, les mails nuisent au bien-être professionnel.

Une perte de temps considérable pour les entreprises, mais surtout pour celles et ceux qui y travaillent. Il n’est pas rare que ces derniers jettent un coup d'œil à leurs mails en dehors de leurs horaires de bureau, que ce soit dans les transports en commun ou dans la queue au supermarché. Dans les faits, 84% des employés interrogés consultent leur boîte professionnelle sur leur temps personnel et 49% le font toutes "les quelques heures". Une mauvaise habitude qui contribue à estomper la frontière entre les vies professionnelle et privée, même si elle peut sembler anodine.

Consulter ses mails à n’importe quel moment de la journée nous plonge dans un état de veille permanent, ce qui peut avoir des effets nocifs sur notre concentration et augmenter les risques d’épuisement professionnel. Initialement perçus comme un véritable gain de temps, les emails sont devenus chronophages et tyranniques. Managers et collaborateurs s’en envoient à tout bout de champ au lieu d’avoir recours au téléphone ou aux messageries professionnelles comme Slack.