"Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?" : La petite soeur de JFK sacrifiée

"Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?", un documentaire de Patrick Jeudy à voir le mardi 17 janvier à 23h45 sur la Trois.

Que lui est-il vraiment arrivé ? Pourquoi le patriarche de la dynastie la plus célèbre des États-Unis a-t-il condamné sa fille ainée à une vie de recluse, à l'écart du monde et de sa propre famille ? Pour la première fois, un documentaire revient sur ce qui reste à ce jour le secret le plus lourd et le plus noir des Kennedy.

En 1941, Rosemary Kennedy (1918-2005), la soeur de JFK, Bobby et Ted, disparaît mystérieusement de la vie publique. Trente ans plus tard, elle réapparaît dans la presse, après avoir été retrouvée en train d'errer dans les rues de Chicago. L'Amérique découvre alors l'existence de " cette Kennedy que personne ne connaît ", handicapée mentale et invalide, maintenue à l'écart du monde suite à une lobotomie décidée par son père Joseph. Internée dans un couvent du Wisconsin, Rosemary était trop différente pour trouver sa place dans une famille obsédée par la réussite. Patrick Jeudy revisite l'histoire de la famille Kennedy à la lumière du destin méconnu de Rosemary. Dans ce documentaire entièrement composé d'archives, il recrée une atmosphère à mi-chemin entre le mélodrame et le film noir, et nous raconte l'histoire bouleversante d'une jeune femme sacrifiée par les siens, parce que sa fragilité ne cadrait pas avec les ambitions du clan.

"Qu'est-il arrivé à Rosemary Kennedy ?", le mardi 17 janvier à 23h45 sur la Trois et en replay sur Auvio.