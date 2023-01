Qu'est devenu le chant contestataire de nos jours?

"Le mouvement ouvrier - en France, aux Etats-Unis, partout dans le monde - a eu des chansons", relève Bertrand Dicale qui tient la chronique "Ces chansons qui font l'actu" sur Franceinfo.

"Certaines sont entrées dans la légende", comme Vas-y Léon de Gaston Montheus chanté par le Front populaire, ou des chants de mineurs dans le nord de la France, dit-il, citant à titre d'exemple l’album de Renaud Cante el' Nord avec plusieurs chants de grève.

Les années 1970 sont émaillées de chansons liées à des mouvements sociaux : celles de Gilles Servat lors de la grève du Joint français à Saint-Brieuc, les chants accompagnant le mouvement des Lip ou encore ceux des ouvrières de l’usine Siemens à Baudour (Belgique). "Ce sont des chansons qui sont passées dans le peuple", souligne le journaliste.

Même si ce n’est pas une mélodie à proprement parler, il cite aussi L’air des lampions, un rythme en cinq notes du type "Macron démission, Macron démission" qui remonte à la révolution de 1848 et est devenu "la scansion classique d’un slogan de manif" qu'on entend encore.

"Pendant des années, on a chanté dans les manifs. Vraiment chanté", note le spécialiste de la chanson française. Mais le dernier grand chant de manif "qui marque une génération, c’est Devaquet, si tu savais… en 1986. Après, il n’y en a plus eu beaucoup", à part très localement, dit-il.

Aujourd’hui, "on ne chante plus dans les manifs" et "la grève, ce n’est plus ouvrier".

Désormais, "dans les cortèges syndicaux on met des sonos, avec évidemment Bella Ciao, Motivés, Manu Chao… "Or si on dit 'chanson', c’est parce qu’on chante, pas parce qu’on diffuse sur des haut-parleurs" avec une camionnette "pour que ça avoine".

"C’est le reflet de ce qu’est le mouvement syndical aujourd’hui. Il faut des groupes rassemblés pour chanter", dit-il. Mais "les politiques ne chantent plus non plus, il n’y a plus de chansons paillardes, les chants de supporter sont toujours les mêmes, parce que c’est la sono qui s’en occupe".

Tout ceci traduit aussi "une faiblesse de la chanson": "avant même l’érosion du mouvement syndical, il y a l’érosion du chant populaire".