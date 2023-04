Qu’est-ce qui fait vibrer les collectionneurs d’art contemporain ?

A Liège, la Collection Uhoda est une collection très éclectique, qui rassemble 2000 œuvres, dont 5 à 10% sont exposées.

Chaque salarié de la société Uhoda a en effet pu choisir dans les réserves la toile, la photographie, la sculpture avec laquelle il va travailler au quotidien. Résultat : l’environnement de chaque bureau est une petite galerie à lui seul. Le saint des saints, c’est le bureau de Stephan Uhoda, avec notamment une sculpture, un Memento Mori signé Johan Muyle.

"Je n’imagine plus les bureaux sans avoir des œuvres d’art qui nous entourent. Je pense que c’est un travail collectif, qui dépasse d’ailleurs mon frère et moi-même. C’est effectivement un travail de réseau. C’est un travail aussi qu’on prend parfois sur son temps personnel, en se disant : c’est le week-end, on irait bien voir une collection, voir à Bruxelles ce qu’il se passe. (…) Et puis c’est vrai que comme la collection fait partie du patrimoine de l’entreprise, on essaie d’avoir aussi une approche professionnelle, on se fait aider. (...) On essaie vraiment de gérer cela au mieux, mais tout en gardant le côté plaisir".