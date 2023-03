Qu’est-ce qui fait des États-Unis le pays le plus violent du monde occidental ? Paul Auster a mené l’enquête

Dans un court essai intitulé Pays de sang : Une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis, l’écrivain Paul Auster retrace des siècles d’usage et d’abus des armes à feu dans son pays. Et il pose une question brûlante : dans quelle société les Américains veulent-ils vivre ?

L’essai est aussi un recueil des images obsédantes de Spencer Ostrander, qui a photographié les sites d’une trentaine de ces tueries à travers les États-Unis.

80 photos en noir et blanc montrent des lieux vides, comme abandonnés des vivants. Des lieux de vie transformés en lieux de mort, des lieux publics où la mort a frappé. La mort par arme à feu.

Avec un nombre de victimes astronomique : on compte une fusillade de masse par jour aux USA et on parle de fusillade de masse quand il y a au moins 4 victimes. Mais dans la majorité des cas, c’est beaucoup plus.

Paul Auster nous apprend aussi que les Américains ont 25 fois plus de risque de se faire tirer dessus que les habitants des pays riches ou évolués. Plus de 100 Américains sont tués par balle chaque jour. 80% des morts par balle dans le monde ont lieu aux Etats-Unis.