Qu’est-ce que le "white saviorism" et pourquoi Matty Healy en est-il accusé ?

Boire de l’alcool sur scène, manger de la viande crue, insulter le gouvernement… C’est un euphémisme de dire que le chanteur du groupe The 1975, Matty Healy s’est fait remarquer lors de son dernier concert en Malaisie, et pas dans le bon sens.

Ce qui a pourtant le plus choqué les autorités au point de faire annuler le festival entier où il se produisait, c’est un baiser qu’il a fait à son bassiste sur scène. Une véritable provocation dans un des pays à la législation parmi les plus oppressives du monde envers la communauté LGBTQIA +, où la sodomie est passible de 20 ans de prison et de coups de fouet.