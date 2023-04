Qu'est-ce que le Tannat, ce cépage qui a placé l'Uruguay sur la carte mondiale du vin ?

Le Tannat "se marie très bien avec la viande", dont l'Uruguay est le plus gros consommateur au monde par habitant, confirme l'œnologue Eduardo Boido, de la bodega Bouza, près de Montevideo, qui exporte 40% de sa production, pour moitié du Tannat. "On mange la viande, on boit une gorgée de Tannat pour se nettoyer le palais, on remange...", explique-t-il au milieu des vignes qui viennent d'être vendangées en ce début d'automne austral.

Devenu cépage national de l'Uruguay, le Tannat serait probablement originaire du Béarn et a été mentionné pour la première fois dans le Gers en 1783. Il a été introduit en 1870 par Pascual Harriague, émigré originaire du Pays basque français. "Pendant longtemps, le Tannat était connu sous le nom de Harriague et généralement, c'était des vins un peu rustiques qu'ont bu nos parents et grands-parents", explique Nicolas Cappellini, propriétaire d'un bar à vin de Montevideo.