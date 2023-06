Qu’est-ce que le SCAF, ce système de combat aérien du futur sur lequel lorgne la Belgique ?

"C’est la déclaration d’un industriel français qui, finalement, accorde plus d’importance à son intérêt commercial qu’aux véritables enjeux de l’Europe de la Défense", rétorquait fin mai Ludivine Dedonder sur notre antenne. "J’accorde une importance particulière à renforcer l’Europe de la Défense", a-t-elle confirmé, indiquant que notre industrie ne voulait pas "rentrer dans un tel projet pour avoir des miettes, mais pour apporter une plus-value".

Toujours est-il qu’Olivier Andriès, le PDG du groupe français aéronautique Safran aussi impliqué dans le projet, a pris jeudi le contre-pied de son homologue de Dassault en se déclarant favorable à une entrée de la Belgique dans le programme.

"Sur le fond, il est totalement logique que la Belgique souhaite se joindre à un des grands programmes européens d’avions de combat du futur. Et évidemment, mon souhait, c’est que la Belgique se joigne plutôt au SCAF qu’au Tempest (un programme concurrent, ndlr.)", a-t-il expliqué dans une interview publiée par le journal L’Écho.

L’Allemagne a aussi acheté des F-35 et on accepte de collaborer avec elle. Pour moi, ce n’est donc pas un argument pour repousser la Belgique.

Selon M. Andriès, le fait que la Belgique ait acheté le F-35 américain ne l’exclut pas du projet SCAF. "La Belgique a acheté des F-35 dans le cadre des missions qui lui sont dévolues dans le cadre de l’Otan. Mais on doit être cohérent. L’Allemagne a aussi acheté des F-35 et on accepte de collaborer avec elle. Pour moi, ce n’est donc pas un argument pour repousser la Belgique. On ne peut pas avoir de logique variable", a-t-il déclaré. À l’appui de sa position, le patron de l’entreprise française – qui emploie 83.000 personnes dans le monde – fait valoir les "grandes compétences" de l’industrie aéronautique belge.

Selon lui, l’arrivée de la Belgique, même si elle complique un peu la donne industrielle, renforcerait le SCAF car "cela ferait un client supplémentaire et donc des volumes d’avions supplémentaires". Selon lui, une participation belge devrait en effet déboucher sur une commande ferme quand le futur avion sera disponible. "On n’entre pas dans ce programme pour être un client potentiel, mais bien un client ferme. Il faudra prendre des engagements. Pour moi, cela ne fait aucun doute" a-t-il encore souligné.

Le dossier risque donc de faire la part belle à de nombreux débats dans le futur.

L’industrie belge presse depuis des années le gouvernement fédéral de se joindre à l’un des projets de système aérien de combat de nouvelle génération en cours de développement, quel qu’il soit, en se gardant bien de trancher en faveur du SCAF franco-germano-espagnol ou du Tempest, un programme concurrent aussi appelé GCAP, (pour "Global Combat Air Programme") et qui réunit le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon, avec un intérêt de l’Arabie saoudite.