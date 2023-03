Qu’est-ce que le sample en musique ?

Si certains artistes comme Charles Aznavour ont été l’objet de nombreuses références, le son le plus samplé de l’histoire a connu à ce jour 1862 reprises. Firestarter de Prodigy, Little Wonder de David Bowie, You know I’m no good d’Amy Winehouse et même le générique de Futurama ont un point commun : un solo de batterie joué par Gregory Coleman en 1969 dans la chanson Amen Brother du groupe The Winstons.

Suite à un documentaire de 2011 à ce sujet, une somme de 24.000 livres a été collectée pour soutenir financièrement les membres du groupe. Une somme que Gregory Coleman ne touchera jamais, puisqu’il est mort sans-abri en 2006 sans avoir reçu la moindre redevance pour ces samples.