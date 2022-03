Qu’est-ce que le régiment Azov, ce groupe militaire ukrainien d’ultra-droite influencé par l’idéologie néonazie ?

Il faut également noter une différence entre le régiment Azov, groupe militaire sous la responsabilité du ministère de la Défense ukrainien, et le parti qui est une de ses émanations : le "Corps national". Celui-ci a été créé en 2016 pour porter ses revendications nationalistes en politique, avec Andriy Biletsky aux commandes.

"Il y a une volonté de recrutement et d’influence, un espace de transmission du savoir militant et militaire, dans un contexte où la guerre permet d’y donner une légitimité", indique Bertrand de Franqueville.

L’impact de ces mouvements, comme le Parti du Corps national, sur la politique ukrainienne est par ailleurs relativement limité.

Lors des élections législatives ukrainiennes de 2019, les principaux partis ukrainiens d’extrême droite ont formé une liste unifiée à l’échelle nationale. Dans ce cartel politique, le "Corps national" s’est allié aux partis Svoboda, l’Initiative gouvernementale de Yarosh, et le Secteur droit. Cette liste étiquetée "Svoboda" n’a recueilli que 2,15% du vote populaire.

Et comme la coalition n’a pas réussi à franchir le seuil électoral de 5%, elle n’a obtenu aucun siège direct à la "Rada" d’Ukraine, la chambre parlementaire monocamérale de 450 députés

Le principal parti nationaliste, Svoboda, a cependant réussi à décrocher un siège dans la circonscription d'Ivano-Frankivsk. C’est un recul de cinq sièges par rapport aux élections législatives précédentes de 2014 puisque Svoboda avait obtenu six sièges. La frange politique du régiment Azov, le "Corps national", n’en a décroché aucun.

"Je crois qu’il ne faut pas oublier que ces mouvements ultranationalistes, fascistes (bien qu’ils existaient avant mais étaient assez peu visible) ont émergés et ont été rendus visible dans un contexte particulier, postrévolutionnaire et guerrier et répondent en partie à une inquiétude profonde de la part de la société ukrainienne face à l’attaque russe. Il ne faut donc pas forcément voir en leur visibilité et médiatisation une adhésion entière de la population ukrainienne", conclut Coline Maestracci.