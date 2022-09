Qu’est-ce que le pedigree d’un chien ?

Quand on souhaite acquérir un chien, on se rend vite compte que le budget peut être variable selon le pedigree du chien. Mais qu’est-ce qu’un pedigree ? Bénédicte Flamand, vétérinaire et chroniqueuse pour le 6-8, vous répond.

Un peu d’histoire

En Belgique, c’est la Société Royale Saint Hubert qui œuvre au quotidien pour le maintien et l’amélioration des races canines. C’est une institution qui a été fondée en 1882, qui est reconnue par la FCI (Fédération Cynologique Internationale), et qui travaille quotidiennement à améliorer la qualité de l’élevage canin en Belgique. Elle délivre en moyenne 25.000 pedigrees par an et contrôle le travail de 2500 éleveurs amateurs et professionnels.

C’est en 1883, que la SRSH a ouvert le Livre des Origines Saint-Hubert ou L.O.S.H. Ce dernier regroupe tous les chiens de race pure, nés au cours d’une année, auxquels la S.R.S.H a délivré un pedigree. Il s’agit donc du seul annuaire canin en Belgique, reconnu dans le cadre de la FCI, et cela depuis plus d’un siècle. Au moment de sa création et de sa première édition, le LOSH répertoriait 172 chiens dont 128 chiens de chasse.

Et en quoi consiste exactement un pedigree ?

Le pedigree L.O.S.H. est en quelque sorte l’acte de naissance d’un chien et sa carte d’identité, il atteste de l’ascendance du chien sur 3 générations inscrites qui, à leur tour, sont attestées jusqu’à la première inscription des aïeux lointains dans un Livre des Origines reconnu par la F.C.I. Il atteste donc les origines du chien de race qui porte le pedigree. C’est un peu son arbre généalogique propre.

La pureté de l’ascendance reste la garantie unique de la conservation des qualités naturelles tant physiques que comportementales de la race fixée par un élevage consciencieux. De mauvaises sélections peuvent parfois conduire à l’apparition de tares qui mettent en péril la qualité de la race canine.