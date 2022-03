Qu'est-ce que le "mucus fishing", le nouveau phénomène qui secoue TikTok ?

Le Dr Anthony Youn, chirurgien esthétique basé aux Etats-Unis, a diffusé une vidéo pour commenter la pratique, expliquant que plus on enlève le mucus plus il a tendance à revenir, parfois en plus grande quantité. Une publication vue plus de 6 millions de fois. D'autres professionnels de santé se sont mobilisés pour faire savoir aux utilisateurs que la pratique pouvait accroître l'irritation et être à l'origine d'autres infections, le mucus contenant des substances protectrices.