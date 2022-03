Qu'est-ce que le "mewing", cette technique qui transforme le visage sans chirurgie ?

Né en 1928, John Mew s'est intéressé pendant des années aux causes de la malocclusion qui, selon ses conclusions, serait le fait de l'évolution de nos modes de vie et non de la génétique. C'est plus particulièrement notre goût pour les aliments mous et cuits qui serait responsable d'une mâchoire moins sculptée et moins tonique, transformant progressivement la forme du visage et donnant lieu à de nombreux désagréments. Le tout lié serait lié, au départ, à un mauvais positionnement de la langue. La technique développée par l'orthodontiste en réponse à ce phénomène visait alors à renforcer les fonctions de mastication et de déglutition pour muscler la mâchoire et réaligner les principales zones du visage.

Mais sur TikTok, c'est à des fins esthétiques que les utilisateurs ont remis au goût du jour cette méthode.

Il s'agit d'obtenir une mâchoire carrée, de se débarrasser de son double menton, de rendre son visage plus harmonieux.

Et c'est sans compter sur celles et ceux qui voient le "mewing" comme un remède anti-âge. Sur ce point, on cherche toujours pourquoi… Mais il faut dire que les publications "avant/après" postées par les TikTokeurs sont assez spectaculaires, montrant de réels résultats en quelques mois seulement.