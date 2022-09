Qu’est-ce que le jockstrap, ce sous-vêtement masculin validé par Kim Kardashian ?

Kim Kardashian peut à elle seule détourner n’importe quelle pièce de mode pour la transformer en un phénomène de société comme avec le jockstrap, ce sous-vêtement typiquement masculin que la star s’est approprié pour la couverture d’un magazine américain dont le thème est le "rêve américain".

Blonde peroxydée, sourcils broussailleux et décolorés, total look denim, et jockstrap : Kim Kardashian n’a pas lésiné sur les moyens pour exposer son "rêve américain". En (re)mettant l’accent sur son postérieur, la fondatrice de Skims semble toutefois vouloir faire passer un message qui n’est pas à prendre au second degré, en lien avec la grande régression qui touche le pays de l’Oncle Sam, notamment en termes de droits des femmes et des homosexuels. Mode non genrée, emblème de la culture gay, affirmation de soi, ou pied de nez à un idéal en train de se fissurer ? Quelle que soit la raison pour laquelle elle porte le jockstrap, Kim K. a une fois encore réussi un parfait coup de com'.