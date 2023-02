Qu’est-ce que le "hair painting", la tendance beauté pour vos cheveux ?

La période de carnaval est propice à toutes sortes d’excentricités et d’essais colorés. Dans le 8/9, David Jeanmotte vous explique la tendance beauté du moment : le "hair painting".

Tendance capillaire du moment sur les réseaux sociaux, le hair painting consiste à décorer ses cheveux en utilisant par exemple des motifs floraux ou d’animaux, des flammes, des messages ou même des fresques. On peut aussi choisir de se colorier les cheveux en raccord avec sa tenue vestimentaire.

Si le hair painting pratiqué par des professionnels peut se classer au rang d’art, il est possible aussi d’en réaliser soi-même à l’aide de pochoirs. Dans ce cas-là on évitera les produits oxydants, et on peut utiliser plutôt des bombes de laque colorée, de la craie grasse ou de l’acrylique.