Qu'est-ce que le "greenshifting", une des facettes du greenwashing ?

Planet Tracker note d'autres pratiques telles que le "greenligthing", le "greenlabelling" ou encore le "greencrowding".

Le "greenlighting" désigne les campagnes de communication d'une entreprise (y compris les publicités) qui "mettent en avant une caractéristique particulièrement verte de ses activités ou de ses produits, aussi minime soit-elle, afin de détourner l'attention sur des activités nuisibles à l'environnement menées ailleurs".

Le "greenlabelling" ("étiquetage vert") fait référence aux promesses "vertes" ou "'durables" mentionnées sur les produits mais dont l'examen minutieux des étiquettes permet vite de dévoiler la supercherie.

Le "greencrowding" désigne "une forme sophistiquée d'écoblanchiment qui consiste à se cacher dans le groupe et à se déplacer à la vitesse du plus lent". On le voit par exemple avec des grandes entreprises qui adhèrent à des programmes aux objectifs environnementaux ambitieux (zéro plastique, neutralité carbone...) tout en s'assurant de ne pas les tenir. Leur stratégie ? Se fondre dans la masse en espérant passer inaperçues !

Le "greenhushing", qui consiste à taire les démarches pro-environnementales d'une entreprise, figure également dans la liste du think tank. Plus ambiguë, cette démarche peut parfois devenir antagoniste du greenwashing. C'est notamment le cas de petites entreprises qui se lancent et qui n'osent pas communiquer en grande pompe sur leur démarche écoresponsable de peur d’être taxées d’opportunisme ou de se voir reprocher de ne pas en "faire assez"