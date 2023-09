Qu’est-ce que le gongbang, la nouvelle tendance des réseaux pour vous aider à étudier ?

La nouvelle tendance des réseaux sociaux se nomme le “gongbang”. Oui, c’est très sérieux, n’ayez pas l’esprit mal placé ! Le gongbang, c’est la contraction du coréen “Gongbu Bangsong” que l’on peut traduire par “émission d’étude”. Cette pratique permet à ceux qui ont un peu plus de mal à étudier, de passer plusieurs heures à regarder quelqu’un qui révise, et donc, de faire de même.

Si les vidéos de gongbang ont autant de succès, c’est parce qu’elles ont un côté relaxant, elles aident à la concentration, mais surtout, elles aident à se sentir moins seul.

Notre invité, David Dieu, est créateur de contenus scolaires et fait partie de cette communauté : il se filme en train d’étudier pour le partager sur les réseaux sociaux. David explique son expérience dans l’Internet Show : “Ça m’aide beaucoup de me filmer en train d’étudier. L’idée c’est que quand quelqu’un regarde mes lives, il se sente moins seul. Et moi, le fait que des personnes me regardent, je me sens obligé d’étudier.”

Alors, si vous avez du mal à vous concentrer, que vous avez la flemme d’aller à la bibliothèque ou que vous traînez trop sur les réseaux sociaux, tentez l’expérience. Ça ne coûte rien d’essayer !

Etudier sur les réseaux ?

Dans un monde où les réseaux sociaux prennent possession de quasiment tout, quels sont les points positifs comme négatifs qu’ils peuvent avoir en termes d’éducation ?



“En termes d’éducation on n’y est pas toujours”, répond dans un premier temps David Dieu sur le plateau de l’Internet Show. “Sur Tik Tok, il y a un algorithme qui nous propose énormément de vidéos, mais les vidéos éducatives n’apparaissent pas pour tout le monde. Il faut les chercher et avoir un intérêt pour ça. On passe beaucoup trop de temps sur son téléphone à regarder toutes ces vidéos donc pour l’éducation, ce n’est pas terrible. Sinon, le gros point positif c’est que sur Tik Tok on ne choisit pas les vidéos, donc l’algorithme peut nous proposer des sujets qu’on ne connaît pas et qui sont très instructifs, ainsi que les lives qui nous disent de poser notre téléphone et de travailler.”