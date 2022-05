Qu'est-ce que le "Face Wine", la nouvelle lubie des TikTokeurs ?

Qu'est-ce que cette Eau de Raisin de Caudalie a de si exceptionnel ? Sur l'e-shop de la marque française, qui fait l'unanimité sur TikTok avec pas moins de 177 millions de vues, on peut découvrir qu'il s'agit d'une brume destinée à apaiser et hydrater "intensément" la peau. "Anti-oxydante et prébiotique, elle lutte contre les radicaux libres responsables du vieillissement cutané et renforce le microbiome cutané pour une peau visiblement plus saine", peut-on lire.

Rien d'exceptionnel, en somme, si ce n'est - et c'est déjà beaucoup - qu'elle a été validée par des utilisatrices très influentes. Difficile de juger sans l'avoir testé mais une chose est sûre, l'Eau de Raisin sonne déjà comme un incontournable à l'approche de l'été.