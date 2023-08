Qu’est-ce que le drainage lymphatique, et quels bénéfices sur notre corps ?

Que ce soit pour des raisons médicales ou esthétiques, le drainage lymphatique apporte de nombreux bénéfices à notre corps Dans le 6/8, notre kinésithérapeute et coach sportive Helena Roosen nous explique en quoi il consiste.

La lymphe est un liquide incolore qui sert d’évacuation des déchets corporels (toxines, cellules mortes) filtrés dans les ganglions lymphatiques, situés principalement dans l’aine, sous les aisselles et au niveau de la gorge.

C’est grâce à la contraction musculaire que la lymphe circule dans des vaisseaux lymphatiques servant de canal d’évacuation. Mais il arrive que cette circulation se mette à dysfonctionner, et des amas de déchets risquent de se former et de se bloquer, faisant gonfler nos bras et jambes.

Le drainage lymphatique permet de faire recirculer la lymphe. Il est surtout pratiqué au niveau médical par un professionnel de la santé, notamment chez les femmes qui ont eu un cancer du sein, dont on a enlevé les ganglions de l’aisselle.

Le drainage lymphatique peut aussi être pratiqué pour des raisons esthétiques en institut. Si la technique et les objectifs sont différents, les bienfaits sont nombreux, et un passage une ou deux fois par an chez l’esthéticienne permet d’évacuer les toxines, booster le système immunitaire, avoir la sensation de jambes légères, améliorer la circulation sanguine ou encore lutter contre la cellulite.