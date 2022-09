Qu’est-ce que le Commonwealth, ce reliquat du passé colonial britannique, dont Charles III est devenu chef ?

Avoir fait partie de l’Empire britannique n’est d’ailleurs plus un prérequis pour adhérer à l’organisation : les états sont seulement liés par une charte de valeurs soulignant l'importance de la démocratie, de la langue anglaise et de la séparation des pouvoirs. Avec le temps, des pays sans lien historique avec le Royaume-Uni ont donc fini par rejoindre le Commonwealth. C’est le cas du Mozambique en 1995 ou encore du Rwanda en 2009. Suivis par le Togo et le Gabon, durant l’été 2022.

Aujourd’hui, l’organisation regroupe 56 pays : 36 républiques, 15 monarchies dont Charles III est encore le souverain et cinq monarchies qui possèdent leur propre roi.

Pourquoi rester membre de l’organisation ?

Avec un chef, un secrétaire général, des sommets biannuels ou encore des jeux sportifs organisés tous les quatre ans, le Commonwealth agit comme un réseau. "Le Commonwealth est composé d’États extrêmement hétérogènes, c’est donc un endroit privilégié où les pays se rencontrent", note Virginie Roiron.

"C’est une sorte de porte-voix pour un certain nombre d’États qui peuvent se faire entendre au sein de l’organisation et dont les inquiétudes peuvent être relayées lors de forums plus importants." Et pour cause, le Commonwealth est observateur dans de nombreuses organisations – notamment lors des Assemblées générales de l'ONU.