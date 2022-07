Qu'est-ce que le "Barbiecore", la nouvelle esthétique ultra-genrée que l'on voit partout ?

Que les femmes aient décidé d'en finir avec le confort du jogging pour se tourner vers des vêtements extravagants, des couleurs criardes et des motifs dépareillés, passe encore. Mais qu'elles fassent aujourd'hui le choix de s'habiller comme Barbie, c'est assez déstabilisant, surtout à une époque où les créateurs et les marques, portés par une jeune génération bien décidée à faire voler en éclats toute sorte d'injonctions, semblaient se tourner vers une mode moins genrée.

L'ultra-court, l'ultra-moulant et l'ultra-kitsch envahiront notre dressing cet été : c'est le "Barbiecore".

Les tendances se suivent sans se ressembler dans la mode et les réseaux sociaux ont même fait émerger toute une flopée de micro-tendances dont on pourrait aisément se passer. Résultat, il y en a pour tous les goûts mais cela part aussi dans tous les sens. L'esthétique gothique, le style randonneur, la "weird girl", le minimalisme de la "Coastal Grandmother" ou encore la mode sportive comptaient jusque-là parmi les grandes tendances de la saison. Autant dire tout et n'importe quoi. Le "Barbiecore" est à rebours de toutes ces tendances et met l'accent sur une garde-robe stéréotypée à l'extrême entre fun, glamour et ultra-féminité.

Quant on évoque Barbie, impossible de ne pas penser à la chanson du groupe danois Aqua qui vantait avec ironie, à la fin des années 1990, la vie rêvée de la poupée préférée des enfants. Dans le clip, on voit la chanteuse vêtue de jupes et crop-tops, robes moulantes et autres vestiges des nineties, un brushing impeccable, s'adonnant à des activités stéréotypées. Eh bien, c'est ça le "Barbiecore". En encore plus rose !