Qu'est-ce que la Universal Life Church ? BJ Scott vous explique tout

Depuis sa fondation, par l’américain Kirby Hensley il y a plus de 60 ans, l’ULC maintient la conviction que toute personne qui souhaite devenir Ministre ou Pasteur de l’Église doit avoir cette possibilité. Hensley a créé cette entité en 1959 sous le nom de "Life Church" à Modesto, en Californie. Il a d’abord tenu des services dans son garage, et a constitué l’organisation en société en 1962.

Le siège de Universal Life Church se trouve à Seattle, dans l’État de Washington. L’ULC a commencé à délivrer des ordinations par correspondance peu après son incorporation. La croissance de l’église a été affectée en partie par les mouvements sociaux ; pendant la guerre du Vietnam, une rumeur largement répandue prétendait que l’ordination permettait d’obtenir une exemption légale de la conscription. Aujourd’hui, l’Église de la Vie Universelle (ULC) est encore une organisation religieuse non confessionnelle, à but non lucratif, connue dans le monde entier pour avoir fourni des ordinations gratuites et légales à ses nombreux membres via Internet.