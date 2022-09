Qu’est-ce que la tendance "weird girl" ?

Dans le 6-8, Valérie Kinzounza vous parle de mode et de tendance. Aujourd’hui, elle s’attaque à un phénomène que vous vivez peut-être chez vous : le look improbable de nombreux ados. Vous trouvez que vos enfants s’habillent un peu n’importe comment parfois ? Peut-être ont-ils succombé à la tendance qui déferle partout sur les réseaux sociaux : la weird girl look.

Le but est de s’habiller comme on veut, en piochant des pièces qu’on a envie de mettre et en les portant ensemble sans tenir compte des tendances, des règles de bon goût ou même de l’harmonie. On fait des superpositions, on porte des vêtements qui ne sont à la bonne taille. Et surtout, on n’a pas peur de surcharger l’ensemble.

Concrètement, on porte une robe ou une jupe sur un jean avec un pull tricoté à la main, un chapeau de paille, des chaussettes montantes fluo. Bref on n’a pas peur d’en faire trop et surtout, la clé de tout, c’est qu’on mise sur les détails les plus improbables qu’on mixe entre eux : une accumulation de colliers multicolore en fines perles, chapeau en maille, crop top avec des franges résille, des guêtres rose layette, un chapeau et une fine écharpe en maille multicolore, des grosses Buffalo, etc.

D’où ça vient ?

Le phénomène est apparu sur TikTok et a immédiatement été adopté par des stars comme Rihanna, les mannequins Bella et Gigi Haddid et des stars des réseaux sociaux. Preuve de l’engouement, le hashtag #weirdgirl a déjà dépassé les 150 millions de vidéos sur TikTok.