Beauté coréenne : qu'est-ce que la "Jello Skin" qui fait fureur sur TikTok ?

Mais alors que beaucoup voient la "Jello Skin" comme une routine beauté, il s'agit en réalité d'une manière de qualifier une peau ferme et rebondie (comme de la gélatine) et de mettre en œuvre conseils et astuces tout droit venus de Corée pour en profiter. Et selon l'utilisatrice, cela ne tient qu'en un mot : collagène.

Boostez votre production de collagène, une protéine qui ralentit les effets du vieillissement de la peau mais diminue à partir de 30 ans.

Alimentation, sport, massages et routine beauté… La TikTokeuse lève le voile sur une foule de secrets de beauté à suivre à la lettre pour obtenir cette peau naturellement ferme et rebondie, presque élastique, et ce à travers plusieurs vidéos.

Et c'est sans doute la limite de cette tendance que certains qualifient d'innovante : il est en réalité question de beauté holistique, qui se définit comme la prise en charge globale de la beauté, de l'intérieur comme de l'extérieur. Et si ses conseils avisés sont forcément bons à prendre (difficile de ne pas succomber à la tendance au regard de la fermeté de sa peau et de celle de sa mère), seul le nom de la technique semble finalement innovant…