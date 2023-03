Qu'est-ce que la 'gymtimidation', et comment y faire face ?

Avez-vous déjà entendu parler de "gymtimidation" ? Contrairement à ce que son nom peut laisser entendre, il ne s'agit pas d'une nouvelle pratique sportive. Contraction entre "gym" et "intimidation", ce néologisme symbolise la phobie de certaines personnes d'être jugées, scrutées ou moquées à la salle de sport.

Il s'agit plus précisément de craindre de ne pas savoir utiliser tel ou tel équipement, de ne pas se sentir à la hauteur physiquement, de ne pas exhiber le même corps que les autres membres, de ne pas parvenir à faire correctement les exercices et même de se faire reluquer par d'autres usagers de la salle de sport. Autant de raisons qui poussent certains à renoncer à faire du sport et ce, partout dans le monde.

Des études britannique et américaine ont montré que la "gymtimidation" était loin d'être un phénomène de niche. Au Royaume-Uni, une étude réalisée par PureGym, une chaîne de salles de remise en forme, révèle que plus d'un tiers des usagers de salles de sport (39%) ont déjà envisagé d'annuler leur abonnement en raison d'un manque de confiance en eux lors d'une séance. Même constat aux Etats-Unis où un sondage mené par OnePoll pour Isopure nous apprend qu'un Américain sur deux se sent intimidé à l'idée de faire du sport à la salle. Des chiffres conséquents qui ont poussé certains à s'organiser pour pouvoir pratiquer une activité physique sans appréhender le regard des autres.