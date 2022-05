Qu'est-ce que la couche d'ozone ?

Les scientifiques ont remarqué que, chaque année, une partie de la couche d'ozone disparait au-dessus du pôle sud. La moitié environ.

Il se forme alors une cavité dans l'épaisseur de la couche qu'on appelle un "trou". Cela se passe par des températures extrêmement froides.

Ce trou disparaît ensuite et se forme à nouveau l'année suivante, plus ou moins progressivement, et ainsi de suite.