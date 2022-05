Qu’est-ce que la city pop, ce genre musical japonais dont raffole Harry Styles ?

En bon représentant des millennials, Harry Styles est enclin à la nostalgie. Ce n’est donc pas étonnant qu’il ait puisé l’inspiration pour son dernier album, "Harry’s House", dans les années 70 et 80. Et plus particulièrement dans la city pop, ce genre musical né dans un Japon en pleine prospérité.

A l’époque, l’Occident est déstabilisé par le second choc pétrolier tandis que le pays du Soleil-Levant est en plein boom économique. Les innovations dans le secteur de l’automobile et de la technologie contribuent à accroître l’influence internationale du pays. Le temps est à la fête à Tokyo et ailleurs. La city pop japonaise puise son énergie dans cette effervescence urbaine.

"Le public dépensait sans compter en vin et alcool, luxe, vêtements, œuvres d’art, et voyages internationaux. La vie urbaine japonaise, des restaurants glamour aux clubs en passant par les bars miteux, n’avait aucune égale. Le Japon avait besoin d’une nouvelle bande-son pour ce nouveau mode de vie, et la city pop était née", a expliqué Eli Cohen, qui a aidé à assembler le disque "Tokyo Nights", à Vice.

Ce genre musical emprunte au funk, à la soul, à la disco, à la lounge et même au yacht rock. Il mêle un nombre de références et d’influences, notamment asiatiques et américaines. Les artistes emblématiques de la city-pop s’inspirent des sons de groupes californiens comme Buffalo Springfield et Little Feat. Tatsurō Yamashita a même sorti un album entièrement constitué de reprises des Beach Boys.