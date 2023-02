Qu’est-ce que l’oreille absolue ?

L’oreille absolue est un concept à la fois cérébral et culturel. Ce que l’on appelle l’oreille absolue, c’est ce lien entre l’audition et le fait de nommer la note. Ça, c’est un apprentissage culturel, qui nous permet de nommer ce que l’on entend comme fréquence. Ceux qui sont dotés de l’oreille absolue vont être capables de nommer de façon totalement absolue les notes qu’ils entendent, sans note de référence, et d’autres, qui ont ce qu’on appelle "l’oreille relative", sont capables de reconnaître les écarts entre les notes, qu’on appelle intervalles, à partir d’une note de référence donnée.

Les "absolutistes" peuvent nommer n’importe quel son de la vie quotidienne, sans référence, le son peut être celui joué par l’instrument de musique ou bien être produit par les touches du clavier de l’ordinateur ou bien encore par des couverts qui s’entrechoquent. C’est un véritable réflexe cognitif.

Certains ont l’oreille absolue partielle, c’est-à-dire que la fréquence du son est associée au timbre de l’instrument, ainsi, ces personnes ne pourront nommer uniquement les notes produites par un instrument de musique.