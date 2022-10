Qu’est-ce que l’hypnose chirurgicale et quels sont ses bienfaits ?

Pour de nombreux patients, une intervention chirurgicale peut être vécue comme un moment d’anxiété et de stress important. Pourtant, il existe des techniques pour se détendre. C’est le cas de l’hypnose chirurgicale.

Pour y arriver, le médecin anesthésiste va aider le patient à entrer en état d’hypnose. "L’hypnose est un état de conscience tout à fait naturel qui nous arrive tous les jours" explique le Pr Roelants, anesthésiste aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Un exemple concret est la conduite automatique: "Lorsqu’on va quelque part en voiture et qu’on a l’habitude, on y va automatiquement sans se rendre compte de comment on y accède. On a enclenché le mode automatique dans notre tête" ajoute-t-elle.