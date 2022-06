Qu’est-ce que l’EACOP, ce projet d’oléoduc en Afrique de l’Est, considéré comme une "bombe climatique" ?

Mais au-delà des émissions de gaz à effet de serre, la construction de ce pipeline, et de toute l’infrastructure liée, est aussi une menace pour les populations et les écosystèmes des régions qu’il traverse. Plus de 400 villages et 14.000 foyers sont potentiellement touchés par ce projet, et malgré l’assurance des firmes pétrolières d’offrir des compensations aux pertes de revenus liées à l’accaparement des terres, plusieurs rapports font état d’un risque d’atteinte aux droits humains. Six ONG françaises ont d’ailleurs poursuivi TotalEnergie en justice sur ce point en 2020 (l’affaire est toujours en cours).

De nombreux écosystèmes riches en biodiversité seront traversés par l’oléoduc, comme le Murchison Falls National Park en Ouganda, plusieurs forêts, zones humides, et même des récifs coralliens sur la côte Tanzanienne. La vie des espèces, et des humains, vivant dans ces milieux sera profondément affectée par ce projet pétrolier. Si officiellement, TotalEnergie se dit conscient de ces menaces, et de faire en toute transparence le maximum pour préserver ces communautés, les activistes climatiques et environnementaux continuent de considérer que la firme française n’en fait pas assez.