Qu'est-ce que l'astro-coaching, discipline en vogue qui allie psychologie et astrologie ?

Jannick D'Angelo précise que chaque consultation a pour objectif de proposer un type de soin. En plus de sa formation en astro-coaching, Jannick D'Angelo est coach de santé et spécialiste en nutrithérapie et en programmation neuro-linguistique (PNL) ainsi qu'en conditionnement physique. Il complète très souvent ses coachings avec la PNL, technique de psychologie appliquée qui permet de corriger certains blocages du cerveau qui modifient la vision de soi et d'autrui.

Il propose des exercices de développement personnel adaptés. Pour lui, une séance peut permettre de déterminer des exercices qui provoqueront un véritable changement : "Le but est d'enclencher un mécanisme de changement, ses croyances limitantes et sa façon d'être à l'intérieur de sa propre carte du monde, dans l'objectif d'optimiser sa santé".

Cependant, chaque astro coach a sa propre discipline complémentaire de prédilection.

L'astro coaching va résoudre des problématiques qui sont liées aux énergies astrales. "J'observe le placement des planètes dans le thème et le comportement de la personne dans son quotidien. Par exemple, le (meilleur) conseil pour une personne marquée par le signe du Bélier trop introverti est de vérifier si elle pratique une activité physique ou autre, qui stimule son corps et extériorise son énergie de feu. Mais aussi si elle limite l'apport d'aliments carnés qui pourraient exacerber cette énergie et être préjudiciables pour sa santé."