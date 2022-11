Qu'est-ce que l'art brut?

Cette exposition est à considérer comme la suite de celle d’Arles, faisant la part belle à de nouvelles œuvres, pour une découverte inédite de cette photographie hors normes. Subdivisée en quatre chapitres, elle rassemble plus de 360 œuvres et tentera de cerner ce champ de l’art peu étudié à travers quatre grands thèmes: "Journaux intimes/Journaux du monde", "Le corps, cet étranger", "Les jeux à deux" et "Hanthologies: esprits et fantômes".

"Photo | Brut Bxl" a été réalisée en collaboration avec le collectionneur Bruno Decharme qui commence à travailler dans le cinéma, comme monteur, scénariste et même assistant de Jacques Tati, avant de constituer une collection d'art brut à partir des années 70. Aujourd'hui, cette collection fait référence en la matière.