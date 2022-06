L'acrophobie, elle, est généralement due à un traumatisme (chute ou vision d'une chute) ou encore à la façon dont on a été éduqué face au vide. Cette peur du vide est disproportionnée face aux dangers réels mais comme toutes les phobies, elle est difficilement gérable sur le moment. Cela peut engendrer des tremblements, de la tachycardie, des bouffées de chaleur, etc. Et peut mener, dans certaines situations, jusqu'à la crise d'angoisse. Résultat : les acrophobes vont tout faire pour éviter d'être confrontés au vide. Ce qui peut impacter le quotidien ; on évite de monter sur une échelle, on ne veut pas aller visiter des monuments en hauteur comme la tour Eiffel par exemple, etc.