Qu’est ce que je fais là : une plongée documentaire aux urgences psychiatriques d’un hôpital bruxellois

Et pourtant … Une personne sur trois, en Belgique, est confrontée à un problème de santé mentale au cours de sa vie. Et la crise du Covid-19 a encore amplifié le phénomène. C’est dire toute l’importance de ce documentaire qui nous offre une plongée unique au sein de l’Unité de Crise et d'urgences psychiatriques de Cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Cette unité est intégrée au sein du service des urgences générales. Elle organise l’accueil de toutes situations d’urgence et de crise mais aussi, par un travail ambulatoire de crise, assure le suivi à moyen terme.

La scène d’ouverture du documentaire plante le décor. Une femme complètement désorientée et très agitée vient d’arriver dans l’Unité. Visiblement hospitalisée sous la contrainte, il faudra une mise au point de quelques jours sans doute pour voir ce qui lui arrive. Il faudra aussi toute l’expertise de l’équipe pour arriver à la calmer et à communiquer avec elle. Des scènes comme celle-là font le quotidien de cette équipe qui, et ce n’est pas courant, a accepté la présence d’une équipe de tournage. Durant un an, une caméra s’est invitée, en toute discrétion dans cette unité, captant ainsi avec une grande authenticité, une réalité de terrain rarement montrée.

Qu'est-ce que le travail d'un soignant en santé mentale dans la société d'aujourd'hui ? Chaque thérapeute, du chef-psychiatre à l'aide-soignant, peut se poser cette question : "Qu'est-ce que je fais là ?". Qui suis-je pour essayer de soigner alors qu'on sait qu'en psychiatrie que la plupart du temps on accompagne bien plus qu'on ne soigne ? L'enjeu du film est de pouvoir approcher la psychiatrie au cœur d'un lieu particulièrement intense dans les relations humaines.

Ce film interroge la psychiatrie au présent, il interroge nos capacités d'écoute et d'acceptation, dans un lieu singulier où l'on peut entrevoir la qualité de vie d'une société et ses limites.

YC Aligator Film & Kando en coproduction avec la RTBF