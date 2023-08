Qu’est-ce que c’était cette boule de feu dans le ciel de l’Australie ?

Une boule de feu est apparue le 7 août dans le ciel d’Australie, visible depuis Melbourne. Qu’est-ce que c’était ?

À tous les petits rigolos qui vont nous dire "c’était le soleil mais en Belgique on n’est pas habitué, on ne le reconnaît plus", sachez que nous avons déjà fait la blague. Passons donc aux choses sérieuses.

Cette boule de feu visible depuis Melbourne en Australie n’était pas un engin extraterrestre ni une météorite particulièrement grosse. Ce que les habitants de la capitale de l’État de Victoria ont observé vers minuit (heure locale) n’était autre que les restes du troisième étage de la fusée russe Soyouz qui avait décollé lundi matin du cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie.