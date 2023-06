Qu’est-ce que c’est un aliment ultra-transformé et pourquoi ils sont problématiques ?

Le mode de calcul du nutri-score est amené à changer d’ici la fin de l’année, faisons le point sur ce qui relève vraiment de l’ultra-transformation au rayon alimentation.

Au Royaume-Uni, l’obésité est une problématique majeure de santé publique. Le gouvernement de Sa Majesté s’est fixé pour objectif à l’horizon 2030 de la réduire de moitié. Alors que cette maladie était indiquée comme un facteur aggravant pour le Covid-19 au moment de la pandémie, un plan de lutte contre le surpoids avait été annoncé en 2020 par Boris Johnson. Du côté des enfants, un petit Anglais sur trois âgé entre 10 et 11 ans est soit en surpoids, soit obèse.

La problématique de l’obésité infantile reste malheureusement toujours d’actualité. Un rapport de First Steps Nutrition Trust, fraîchement publié dans le Guardian, apporte des éléments de réponse pouvant expliquer cette réalité. Dans les supermarchés, près d’un tiers des aliments pour bébés sont des produits ultra-transformés. Cette proportion atteint même la moitié pour les snacks et les céréales et les trois quarts lorsque cela concerne les biscuits et les biscottes.

Ces articles sont d’autant plus un problème pour les familles qu’ils sont vendus comme des produits sains ou naturels. Qui plus est, 61% des calories consommées par les enfants britanniques proviennent d’aliments ultra-transformés, rappelle le journal britannique. Cette proportion serait même plus importante qu’aux États-Unis ou en Australie. Le Royaume-Uni est pourtant l’un des pays européens les plus autoritaires en matière de politique restrictive sur l’alimentation et les boissons.