Qu’est-ce que c’est que le pet' nat', la boisson de l’été ?

Le pet' nat' 'est le nouveau vin dont raffolent les Canadiens et les Japonais, révélait en fin d’année dernière l’étude internationale Wine Trade Monitor pour Sopexa.

Le pétillant (pet') naturel (nat') a la cote et il devrait arroser nombre de pique-niques estivaux. Ce n’est pas un champagne. Ce n’est pas non plus un crémant. On se rapprocherait davantage de la dénomination "mousseux"… En tout cas, il y a des bulles dans le pétillant naturel.

A la différence du champagne français, le pet' nat' ne subit qu’une seule fermentation, opérée directement en bouteille.