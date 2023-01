"Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?" : voici d’où vient cette mystérieuse vidéo d’un "machin argenté" qui traverse le ciel

Comment sommes-nous arrivés à cette conclusion ? Nous avons d’abord extrait différentes captures d’écran du clip. Grâce à une recherche inversée dans plusieurs moteurs de recherche, nous avons retrouvé un message posté sur Telegram le 25 septembre 2022. La légende indique "Balkhach. Samedi."

Balkhach, c’est une ville au Kazakhstan située au bord d'un lac du même nom. Nous nous rendons sur place grâce à Google Maps. Avantage pour nous, la ville n’est pas bien grande. Second avantage : des internautes ont posté des photos prises sur place et les ont géolocalisées. Bingo : nous trouvons l’endroit exact où la vidéo a été prise grâce à un panorama daté de février 2021. Cela ne fait aucun doute, tout correspond : le bâtiment avec ses arches, le pylône métallique, les pavés au sol, l'arrêt de bus…

Une fusée Soyouz partie de Baïkonour

La ville se situe à 500km à vol d’oiseau à l’est de Baïkonour. Des lancements de fusée ont-ils eu lieu à cette période ? Oui, nous en avions parlé à l’époque sur RTBF Info. Et ça ne s’est pas produit un samedi comme le disait l’auteur du post sur Telegram, mais quelques jours plus tôt, un mercredi, le 21 septembre pour être précis. Ce jour-là, pouvait-on alors lire dans la dépêche d’agence disponible sur notre site, "une fusée Soyouz a décollé à destination de la Station spatiale internationale (ISS) depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan avec un Américain et deux Russes à son bord".

En utilisant l'outil boussole de Google Maps, ça se confirme : la fusée qui va de gauche à droite dans la vidéo prend une trajectoire d'ouest en est. En accord avec la position de Baïkonour par rapport à Balkhash.

Le décollage a eu lieu à 13h54 GMT, soit à 19h54 au Kazakhstan. A cette heure-là, comme on le voit sur une vidéo du lancement disponible sur YouTube, la nuit était presque tombée. D’autres images du même lancement, avec le même halo qui évoque la forme d'une méduse, sont disponibles dans cet article d’un site d’information kazakh.