Qu’est-ce qu’une Schubertiade ?

Rendez-vous dans la Vienne du 19ème siècle pour découvrir les origines d’un terme qu’on entend aujourd’hui couramment pour désigner les grands festivals dédiés à Franz Schubert, particulièrement en Autriche. Clément Holvoet vous parle de Schubertiade.

Il faut prendre sa machine à remonter le temps et faire un arrêt le 26 janvier 1821 chez la famille von Schober. C’est en fait dans cette famille que Schubert va s’installer, à plusieurs reprises, dès 1817. Ce fut pour lui, à l’époque, la possibilité de devenir libre, libre de composer. Il semble que le 26 janvier 1821 soit la date de la première Schubertiade officielle. Le terme en lui-même a sans doute été imaginé par Mme Bruchmann, l’épouse de l’un des mécènes de Schubert.

Alors en quoi consistait une Schubertiade à l’époque de Franz Schubert ?

Il s’agissait de réunions, plutôt informelles, à Vienne, autour de Schubert, en sa présence ou non. La musique est au centre, la littérature aussi, et l’alcool bien sûr, qui permet de resserrer les liens amicaux et la fraternité entre les personnes présentes. Au lendemain de la première Schubertiade le 26 janvier 1821, Schubert écrit à son frère Ferdinand combien il est épuisé et lui fait part de son impossibilité d’arranger l’offertoire prévu pour ce jour-là. On comprend que Schubert ait été fatigué, un courrier nous indique que la soirée s’est terminée vers les 3h du matin. La soirée s’articulait autour des Lieder de Schubert, genre dans lequel il est l’un des maîtres incontestés. C’est d’ailleurs son lied Le Roi des aulnes qui permit à Schubert de se faire connaître et que l’on commence à le jouer dans les concerts privés.

Quand il était présent, Schubert se met au piano et chante ses propres Lieder. Le nombre d’invités variait beaucoup, d’une quinzaine, comme lors de cette première soirée, jusqu’à une centaine pour les soirs les plus festifs. C’est à partir de 1822 que Schubert utilise lui-même ce terme de Schubertiade. Progressivement, le nom de Schubert commence à se faire connaître dans les cercles de musique, les salons et les endroits qu’on qualifierait aujourd’hui de “the place to be !” Le succès est réel, et les gens commencent même à se demander pourquoi les Lieder de ce fameux Franz Schubert n’étaient pas édités. Ces soirées étaient joyeuses, on y chante, on y improvise, on lit des poèmes, des pièces pour piano, l’esprit prévalait, entre amitiés et culture.

Ces Schubertiades vont permettre à Schubert que sa musique soit jouée par la suite au concert. La dernière Schubertiade du vivant du compositeur eut lieu en 1828, qui est aussi l’année de son décès, et l’on voit bien là que le succès de ces soirées ne s’est jamais démenti tout au long des dernières années de Schubert.