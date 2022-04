Sans doute qu’en entendant le terme "polka", vous vous dites : ça me fait penser à Johann Strauss. Et vous avez raison. En musique classique, c’est sans doute le compositeur qui en a écrit le plus. Mais qu'est-ce qu'une polka?

La polka, c’est la danse slave par excellence, elle est née en Bohème. La Bohème, c’est le royaume de naissance de Gustav Mahler, et c’est aujourd’hui majoritairement en Tchéquie. Et il faut dire qu’il a eu un engouement inédit à l’époque pour la polka. C’était au 19ème siècle, entre 1830 et 1850.

C’est en Europe qu’elle a fait fureur, partant donc de Bohème et arrivant en France, où comme souvent les danses prennent un essor considérable. La polka n’y a pas échappé et elle puise son origine dans les danses anglo-saxonnes comme la scottish ou la bourrée. C’est une danse en 2 temps, elle se danse à deux personnes et sa base est un pas-chassé, qu’on appelle aussi demi-pas. Dès lors, rien d’étonnant dans le fait qu’elle s'appelle polka puisque polka en tchèque signifie demi ou moitié. Elle est toujours très populaire en tchéquie mais aussi en Hongrie et en Pologne.

Alors attention, il ne faut pas confondre Polka et Polonaise même si Polka en polonais signifie polonaise. Mais la danse n’est pas la même. La polonaise est une danse en trois temps, lente, que Frederik Chopin a d’ailleurs beaucoup reprise dans ses compositions, et avant lui des compositeurs comme Beethoven ou même Bach. La Polka “tchèque” en est assez éloignée, elle est plutôt rapide et en 2 temps, et il ne faut pas non plus oublier que ce terme désigne autant le morceau de musique en lui-même que la danse, bien codifiée, qui en découle. Et on parle bien de musique et de danse traditionnelle au départ.

Mais la polka peut se danser sur plusieurs musiques différentes, celles des compositeurs par exemple : Johann Strauss, est l’un des compositeurs qui a le plus assimilé la polka au répertoire, pour en faire dès lors une composition plus savante de musique dite “classique”. Mais il n’est pas le seul, citons aussi Smetana, compositeur tchèque donc, ou même Dvorak, tchèque lui aussi. Puis en France, Jacques Offenbach et Bizet en écrivent ou même Igor Stravinsky et, de manière anecdotique, Rossini. La polka eut un énorme succès dans l’Europe du 19ème, elle a même, pour un temps, réussi à détrôner la Valse. Elle a fini par faire son bout de chemin et à atterrir aux Etats-Unis et au Canada. Partie de l’invention d’une modeste servante, elle est passée des couches sociales paysannes au rang de classes sociales plus élevées.