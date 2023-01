Qu’est-ce qu’un thérémine ?

Dès sa création, le thérémine rencontre un immense succès. Léon Theremin est très rapidement invité à se produire pour Lénine, qui perçoit immédiatement l’instrument comme un excellent moyen de propagande pour promouvoir l’électricité et démontrer la suprématie russe. Theremin se voit donc accorder l’autorisation de faire un tour de démonstration et de propagande à travers toute la Russie, dans un premier temps, et puis en Europe et même aux Etats-Unis.

Mais cette tournée de promotion en Amérique est en réalité une couverture pour le service de renseignements de l’Armée Rouge (GRU), qui utilise, bien malgré lui, Leon Theremin pour récolter des informations sur la technologie et l’industrie américaine.