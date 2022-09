Qu’est-ce qu’un surprofit ? Et comment le taxer ?

Ces deux questions sont simples, les réponses sont tout sauf simples. Le dictionnaire Larousse définit un surprofit comme un "profit qui s’ajoute à un profit déjà réalisé." Mais à partir de quel montant un "profit" devient-il un "surprofit" ? La définition du terme est un premier défi. Pour le domaine de l’énergie, un événement extérieur au marché est une première piste de réflexion.

Ensuite, quid d’une taxation ? Si au niveau politique il semble y avoir un consensus, la mise sur pied pratique et juridique est beaucoup plus compliquée. Discrimination, double taxation, négociations avec Engie pour prolonger deux centrales : la taxation des surprofits au niveau belge semble un casse-tête. Et l’on ajoutera que pour un certain nombre d’experts, dont la Banque nationale de Belgique, il y a tout lieu d’être très "prudent" quant à la taxation de surprofits dans le secteur de l’énergie, vu la rentabilité "faible ou même (fortement) négative" qu’a connue le secteur.

7 minutes pour y voir clair dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.