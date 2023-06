Qu’est-ce qu’un son compressé et quelles sont ses conséquences sur notre santé ?

Lorsqu’on écoute de la musique avec nos écouteurs ou notre casque audio, ou encore sur des plateformes de streaming, nous écoutons un son qui est compressé. Qu’est-ce que cela signifie, pourquoi cette pratique de compression est-elle de plus en plus répandue, et quelles sont les potentielles conséquences de ces sons sur nos oreilles ? Céline Scheen nous rapporte les résultats d’une étude portant sur les effets des sons compressés.

Aucun répit pour nos oreilles

Compresser un son, c’est supprimer les écarts entre les sons faibles et les sons forts, en les "tassant" de manière électronique, sous prétexte d’une meilleure qualité, d’une volonté de pureté, d’un son audible "au-dessus" du bruit ambiant. On égalise, on aplatit, on lisse, on gomme les écarts entre les niveaux sonores, les contrastes sont ainsi atténués, le contenu est plus dense, la musique forme un seul et même bloc dénué de micro-silences.

Avec l’essor de la musique digitale, les ingénieurs ont dû inventer de nouveaux formats pour que nous puissions écouter les musiques sur les différents supports, cd, baladeurs, téléphones…

Cela fait une trentaine d’années que nos oreilles sont habituées à ces sons compressés, que l’on retrouve à la radio, à la télévision, sur la plupart des formats audio comme le MP3 utilisé par des plateformes telles que YouTube ou Spotify. Les sons compressés se retrouvent également dans les jouets musicaux ou encore les jeux vidéo.

Alors qu’un son naturel et modulé comporte des nuances, des pauses, des respirations, essentiels pour l’oreille comme pour le psychisme, les sons compressés n’accordent aucun repos pour nos oreilles. Et il semble que ce soit tout sauf recommandé.

Risque de fatigue auditive

En effet, à force d’écouter des sons surcompressés depuis des années, nos oreilles finiraient par être non seulement fatiguées, mais aussi fragilisées.

Une étude menée par le Professeur Paul Avan, , qui exposait des cochons d’inde à de la musique très compressée et au niveau maximum légal (102 DBA) – et dont les résultats ont été présentés en début d’année 2022 – a montré que l’oreille interne avait bien supporté le choc, mais qu’en revanche le système cérébral semblait fatigué.

Des petits muscles derrière le tympan ne récupéraient pas. Or ces petits muscles sont comme des paupières sonores. Elles doseraient la quantité de son qui doit entrer dans l’oreille gauche ou droite, en fonction de ce que l’on souhaite entendre.

Le risque de fatigue auditive est donc bien réel lorsque nous sommes exposés aux sons compressés.

Et cette fatigue auditive peut se traduire par des bourdonnements d’oreilles ou encore la sensation d’avoir les oreilles bouchées. Il y a également des risques d’hyperacousie (plus grande sensibilité au son) ou d’acouphènes…

Que faire pour protéger nos oreilles ?

Une idée serait de privilégier l’écoute de la musique ou de la radio sur des enceintes plutôt qu’au casque, et à un volume raisonnable.

Nous pourrions aussi nous resservir de nos vinyles et des fameux tourne-disques au son si charmant et vivant… Et puis, rien de tel que d’aller profiter de la musique jouée en direct, dans une salle de concert, où les instruments et les voix ne sont pas amplifiés…