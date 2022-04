Qu'est ce qu'un semi opéra ?

Nous connaissons tous en effet l’opéra, mais on ignore en général ce qu’est un semi-opéra. Clément Holvoet se lance donc aujourd'hui dans l'explication de ce terme étrange.

Pour découvrir ce qu’est un semi-opéra, il faut voyager dans le temps. Il faut se diriger plus précisément vers le 17ème siècle en Angleterre. Ce genre du semi-opéra est en fait typiquement anglais, et nous sommes donc à l’époque baroque. Entre le début des années 1640 et jusqu'en 1660, les théâtres de Londres ont portes closes. Et pour cause, la guerre civile, The English Civil War, appelée d’ailleurs par les Royalistes “La Grande Rébellion”. Pour simplifier, il s’agit d’une équivalence, grosso modo, de la Révolution Française, mais un siècle plus tôt, et pour des motifs plutôt religieux, la foi anglicane étant poussée à son paroxysme avec le puritanisme.

L’Angleterre est donc meurtrie par cette guerre civile interminable qui dure une vingtaine d’années, et les théâtres sont fermés à Londres. A la fin de cette guerre civile, la réouverture des théâtres et la renaissance du genre seront progressives et difficiles, alors on va mettre un peu de musique dans les pièces dramatiques, par petites touches, et toujours de façon subordonnée à l’intrigue. Pour autant, et c’est un peu paradoxal, le prétexte pour que l’on puisse donner les représentations en public, c’est qu’il y ait de la musique.

Un compromis est trouvé en Angleterre, d’abord des ballets et puis ce qu’on appelle des “masques”, on dirait aujourd’hui des spectacles “crossover” et enfin, le semi-opéra. C’est une sorte de fusion entre l’opéra et le théâtre où, petit à petit, la musique prendra de plus en plus de place. En fait, la musique va simplement venir souligner un moment fort de l'intrigue, quand ce sera cohérent, comme un dessin supplémentaire de l’action en cours.

Au fond, on est pas si loin de la comédie-ballet ou de l’opéra français quant à la forme de divertissement qui est mise en jeu. Ce qui compte, cependant dans ces semi-opéras, c’est le drame théâtral. Avec l’avènement de l’opéra italien, ce genre de semi-opéra anglais va finalement complètement disparaître. Le maître en la matière du “masque” à l’anglaise, et du semi-opéra, c’est Henry Purcell! Son génie lui permettra de s’illustrer dans d’autres genres par la suite, et la musique de ses semi-opéras est déjà en avance sur son temps, tout autant qu’elle est nourrie de l’héritage des époques d’avant!