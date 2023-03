Qu’est-ce qu’un ragtime ?

Le ragtime découle de la Marche, et son nom, ragtime, littéralement temps déchiqueté, donne une bonne image de cette mélodie. Une main droite syncopée, qui vient en rupture par rapport à une basse stable, plutôt d’ailleurs avec des appuis traditionnels, sur les temps forts et non sur les temps considérés comme faibles, 2 et 4, typiques du swing puis du jazz en général.

Parmi les grands représentants du ragtime, il y a donc Scott Joplin, le fondateur du genre et le premier compositeur de l’histoire du jazz d’une certaine façon, on peut aussi citer Joseph Lamb, Tony Jackson ou encore Eubie Blake, légende absolue du Ragtime classique et qui en a joué toute sa vie, donnant ses lettres de noblesse au ragtime, il disparaît en 1983, à l’âge vénérable de 100 ans ! Grâce à l’exposition universelle de 1900, le ragtime connaît un franc succès, notamment en France, et inspire beaucoup de compositeurs du pays, de Debussy à Ravel en passant par Erik Satie et Igor Stravinski.