Qu’est-ce qu’un prénom 'connoté' ?

Plusieurs études montrent qu’il est possible de deviner le prénom d’une personne à partir de sa photo. L’ordinateur, qui a scanné 100 000 photos de femmes, des Charlotte et des non-Charlotte, est ensuite capable de reconnaître celles qui portent ce prénom, au-delà du facteur chance. Les humains en sont capables aussi. Comment est-ce possible ?

Les chercheurs supposent que quand un enfant reçoit un prénom, c’est chargé de tout un ensemble d’attentes sociales, d’inférences et d’interactions, explique Lirim Tasdélèn. On peut adopter une coiffure, des attitudes et des expressions faciales cohérentes avec le stéréotype que la société se fait d’une personne qui porte ce prénom.