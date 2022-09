Qu’est-ce qu’un épisode cévenol ?

Il peut tomber par endroits plus de 500 l/m² en 48 heures. A titre de comparaison, on recueille un peu plus de 830 l/m² à Uccle en une année entière. Les régions les plus impactées par ces pluies démesurées ne sont pas nécessairement celles où la pluie tombe, car ce sont plus généralement les crues qui en résultent qui provoqueront des inondations en aval.