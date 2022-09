Qu'est-ce qu'un cymbalum ?

Pour la dernière de la saison de Telle est la question !, Clément Holvoet nous parle d'un instrument méconnu à la sonorité magique et particulière qui lui tient particulièrement à cœur, le cymbalum.

Tout droit sorti du 15ème siècle, il existe autant de cymbalums qu'il n'y a d'origines. Très présent dans les musiques folkloriques des pays de l'Est, l'instrument est aussi présent dans de nombreuses parties du monde, par exemple ; l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, la Corée, ou encore l'Asie centrale.

Le cymbalum a une forme de trapèze. C'est un instrument à cordes, celles-ci sont généralement placées en croisement sur des chevalets, sur un plan en horizontal. Il y a entre 2 à 6 cordes par notes, ce qui peut amener un cymbalum qui couvrirait toutes les notes, tons et demi-tons de la gamme à 72 cordes. Les modes de jeu diffèrent légèrement selon le pays, mais la manière la plus courante de jouer du cymbalum est avec des baguettes, une pour chaque main, qui viennent frapper les cordes. Les baguettes, elles aussi, sont spécifiques à la zone géographique où l'instrument est joué et il en existe de nombreux types différents.