Qu'est-ce qu'un cor anglais ?

Vous avez certainement déjà entendu parler du cor anglais. Mais savez-vous ce que c'est ? Clément Holvoet tente de lever le voile de mystère autour de cet instrument qui ne serait ni un cor, ni anglais.

Si le cor anglais, n'a d'anglais que le nom, son origine serait plutôt celle d'un instrument faisant partie de la famille des hautbois et ayant subi des prononciations et oublis de lettres hasardeux au fil de l'évolution de nos langues. Plusieurs explications sont possibles et ces hypothèses, toutes très différentes, peuvent nous donner quelques pistes de réflexion.

Tout comme l'alto ressemble au violon, le cor anglais dans sa forme actuelle ressemble au hautbois comme s'il était l'un de ses cousins lointains. Sa forme ressemble à celle du hautbois mais il est plus grand, son pavillon, c'est-à-dire l'extrémité de l'instrument, est en forme de poire et non en forme évasée comme l'est le hautbois. Enfin, sa tessiture est plus grave.

Le cor anglais n'a pas toujours eu cette forme que nous lui connaissons. Notre cor anglais avait auparavant une forme coudée. Et il est possible que toute cette confusion à propos de son nom vienne de là ! Sa forme courbée lui aurait conféré le nom de "cor" alors qu'il est très éloigné dans sa construction d'un cor de chasse ou d'harmonie.

Pour ce qui est du terme "anglais", l'homophonie entre "anglais" et "anglé" semble toute trouvée. Ce nom de cor anglais pourrait donc venir d'une déformation du terme "anglé" vers "anglais". Mais, ici aussi, rien n'est certain.

Une autre explication semble plus plausible encore, venue tout droit d'une traduction de l'allemand. L'instrument s'appelait Engelisches Horn : horn, c'est donc un cor. Mais Engelisches est traduit par "angélique". Il aurait suffi d'oublier le "e" après le "g" pour donner Englisches, que l'on traduit directement par "anglais" !

Comment s'y retrouver parmi toutes ces potentielles explications ?

Son appellation d'origine était certainement "cor angélique", venu de l'italien "corno angelico". On lui donne ce nom de "cor angélique" en lien très probable avec les iconographies des anges qui jouent de cet instrument. Sa sonorité, ronde, mélancolique et chaleureuse correspond tout à fait à une sonorité que l'on qualifierait d'angélique. A une lettre près, le cor angélique serait donc devenu anglais.