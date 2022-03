Qu’est-ce qu’un choral ?

Dans sa chronique Telle est la question, Clément Holvoet vous propose d’éclaircir un point de vocabulaire musical. Terme très utilisé en musique, il désigne différents éléments, le mot du vocabulaire au centre de cette chronique est le choral.

Le choral désigne, en premier lieu, un genre liturgique et musical. Inventé au 16ème siècle à l’occasion de la réforme protestante initiée par Martin Luther vers 1517. L’idée, c’est que les fidèles reprennent ce chant en chœur, tous ensemble, lors du culte. Le choral est en langue du peuple, en langue vernaculaire, l’allemand en l’occurrence, et le texte est simple, le but c’est que chacun puisse facilement le retenir pour le chanter avec les autres.

Pour les plus mélomanes d’entre nous, le nom de Jean-Sébastien Bach est associé, irrémédiablement au terme choral, puisqu’il existe des recueils complets de ces Choralgesang. En fait, le choral, abréviation de Choralgesang, existait avant le cantor de Leipzig, le maître Bach a simplement harmonisé de vieilles chansons.

Il faut bien faire attention, le choral n’est pas une forme musicale, c’est un matériau à partir duquel les compositeurs ont pu travailler, en arrangeant la chose pour un chœur mixte à 4 voix (comme Bach) ou un instrument seul, pour l’orgue par exemple. Mais, à la base, le choral se rapproche du cantique, il était monodique au tout départ, donc une seule voix, puis polyphonique, à plusieurs voix.

L’orgue a progressivement accompagné tout ceci puis fait des interludes, et finalement, les organistes ont composé des pièces sur les thèmes du cantique, appelant la pièce, elle aussi choral. Le choral désigne donc plusieurs choses distinctes, mais au fond, tout à la même origine, un cantique luthérien en langue allemande.

Ajoutons que ce qu’on appelle une chorale, c’est un ensemble de chanteurs pouvant, d’ailleurs chanter un choral. Une chorale désigne plutôt un ensemble de chanteurs amateurs, et on utilise par ailleurs aussi le terme de chœur pour désigner ce groupe à plusieurs voix, au nombre de 4 en général. Le terme de “chœur” étant plus facilement utilisé pour un ensemble professionnel et rémunéré. Le chœur peut donc chanter le choral, et chez Bach, on y ajoute les instruments, l’orgue notamment.